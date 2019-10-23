Собчак выбрала для церемонии «Прорыв года» платье-плащ болотного цвета

На фоне Бузовой в перьях и стразах светская львица смотрелась настоящей монашкой.

Ксения Собчак получила главную награду премии «Прорыв года». Ее уже десятый год подряд вручает Оксана Федорова и ее журнал Moda Tropical. Награду ведущая получила за YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Наверняка, ведущая догадывалась, что получит эту премию, однако на церемонию предпочла явиться в стильном, но явно не вечернем наряде. Ксения выбрала для вечеринки трендовое платье-плащ болотного цвета, подпоясавшись зеленым кушаком. Шею она украсила чокером с зеленым крестом, пальцы — крупными перстнями с камнями все того же зеленого цвета.

Отметим, что на вручение премии, звезда «Дома-2» пришла без супруга Константина Богомолова. Однако ее соседка по столику и главная конкурентка за приз Ольга Бузова успела сообщить своим фолловерам в Instagram, что Ксения поддерживала с ним онлайн-связь на вечере и «отчитывалась» о происходящем.

А теперь посмотрим на наряд Бузовой.