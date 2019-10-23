Звездный стиль

На формы Лопес в сверкающем платье и без белья засмотрелся известный актер

Инцидент произошел во время съемок фильма «Женись на мне».

На формы Лопес в сверкающем платье и без белья засмотрелся известный актер
Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. фото: globallookpress.com

Дженнифер Лопес известна как популярная певица, но также она не раз снималась в кино. Чаще всего ей приходилось играть невест или романтичных и самостоятельных особ. Недавно на экраны вышла картина с ее участием — «Стриптизерши», где девушка показала своим умения танцевать на пилоне. Теперь артистка участвует в съемках нового кинопроекта, который получил название «Женись на мне».

Ранее папарацци удалось сделать снимки, на которых Лопес запечатлена в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье. Сначала многие подумали, что певица решила выйти замуж за своего спутника жизни Алекса Родригеса раньше намеченной даты, но это оказались сцены из нового фильма. Партнером обворожительной артистки на этот раз стал Оуэн Уилсон. На днях фотографам удалось запечатлеть Дженнифер в его компании. Они позировали вместе на красной дорожке, которая была частью декораций.

50-летняя звезда даже в кино выглядит как в жизни. Она облачилась в сверкающее платье с оголенным плечом и пикантным разрезом на юбке. Было видно, что под нарядом нет нижнего белья, но с таким роскошным бюстом Лопес и не нужно прибегать к женским хитростям. Она держала под руку Оуэна, облаченного в черный смокинг. Примечательно, что в какой-то момент напарник отвлекся от съемочного процесса, засмотревшись на выдающиеся формы Дженнифер.

Напомним, что звезда сыграет певицу, которая перед свадьбой узнает об изменах своего жениха, рок-музыканта. Его роль исполнит артист Малума. Чтобы ему отомстить, девушка просит первого встречного жениться на ней. Так она знакомится с учителем математики (Оуэн Уилсон), в которого в итоге влюбится.

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На формы Лопес в сверкающем платье и без белья засмотрелся известный актер
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