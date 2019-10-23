Дочь Алсу в косухе с принтом стала звездой модного показа Юдашкиной

Не так давно в Москве стартовала Неделя моды. Светские львицы столицы почти каждый вечер проводят среди дизайнеров, которые демонстрирую свои творения. Накануне модный Дом Валентина Юдашкина представил новую коллекцию одежды для детей, которую создала его дочь Галина Юдашкина. Это событие привлекло внимание звезд. Гостями вечера стали Юлия Барановская и певица Алсу. Исполнительница песни «Зимний сон» привела с собой 11-летнюю дочку Микеллу Абрамову.

Популярная певица выглядела стильно и элегантно в необычном сером костюме, состоящим из топа-корсета и расклешенных брюк. Также она надела белую блузку с широкими рукавами. А вот ее наследница, участница шоу «Голос. Дети» предпочитает стиль кэжуал, поэтому она облачилась в черные брюки, белую футболку и косуху с принтом. В этот день Микелла впервые попробовала себя в качестве модели.

Юдашкина пригласила дочь Алсу принять участие в показе. Она не скрывает, что проводит специальный кастинг для деток, среди которых есть и звездные наследники. «В роли модели ещё не приходилось быть. Почувствовала себя очень важной и модной», — поделилась впечатлениями юная особа. Она выглядела уверенно на подиуме. Микелла продефилировала перед большой аудиторией и вызвала у зрителей восторг.

А вот пользователи Сети принялись обсуждать, почему Алсу проводит время только с младшей наследницей, а вот ее дочь Сафина остается в тени. «А где Сафина? Совсем не видно», «Две куколки, и две красотки. Алсу на вас такой красивый наряд», «А почему вторую дочку не пригласили?», «Почему такое внимание всегда именно Микелле? Как будто у вас только одна дочь», — стали негодовать поклонники звезды.

А вам понравился образ Микеллы?