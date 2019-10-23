«Завидуем молча»: Собчак похвасталась дорогими перстнями

И сравнила свои украшения с ювелирными изделиями приятельницы.

Ксения Собчак посетила презентацию новой коллекции модного дизайнера Ульяны Сергеенко, как говорится, «во всем параде». К стильному черному удлиненному жакету светская львица подобрала эксклюзивные украшения: чокер с крестом и оригинальные перстни с крупными камнями и цепочками.

Волосы Кения Анатольевна собрала в пучок. Разделив их на прямой пробор. Судя по всему, жена Богомолова была очень довольна своим внешним видом. А иначе не стала бы выкладывать в свой блог видео в этом образе.

Однако на вечеринке Кению ждало разочарование – главная героиня вечера Ульяна Сергеенко надела украшения гораздо дороже, чем у нее. Собчак сняла невероятные кольца приятельницы из белого золота с крупными белым и розовым бриллиантами. Выложив видео в stories Instagram, она прокомментировала его: «Завидуем молча, девочки».