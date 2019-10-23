Не путать с кимоно: Орбакайте выбрала для показа платье в японском стиле

Кристина Орбакайте рассказала, как покупает одежду и формирует свой look. Оказалось, что к этому процессу, в отличие от многих звезд, она не относится вдумчиво. В основном это происходит под напором эмоций, сообщили в телешоу «В теме» на канале «Ю».

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«Все по настроению! Я по знаку зодиака Близнец, поэтому месяц могу не думать о магазинах, а потом неделю ходить каждый день», — сказала Кристина.

Такое заявление она сделала на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, куда пришла в платье в японском стиле от популярного российского дизайнера Елены Супрун.

На показе образ Кристины не остался без внимания поклонников. Однако публика оценила не только стильный вид Орбакайте, но и ее схожесть со знаменитой мамой Аллой Пугачевой. Многие заметили, что с возрастом она все больше напоминает Примадонну.