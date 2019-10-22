Полина Гагарина обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать и летом, и зимой, а пока она активно играет с осенними образами. Ранее певица показала элегантный «лук» с вязаным свитером, бежевыми сапогами и тренчем в том. Чтобы не заболеть, артистка старается одеваться теплее, но на сцене ее можно увидеть в сверкающих платьях и боди. Однако девушка припасла смелые образы и для повседневной жизни.

22 октября, проведя единственный выходной с семьей, Полина вновь отправилась по делам. Она успела прогуляться по Москве и насладиться последними теплыми деньками. На этот раз певица сочетала морковный джемпер с кожаными шортами лилового цвета. Также образ она дополнила тренчем модного горчичного оттенка и высокими сапогами со шнуровской от Dior. Гагарина также спрятала глаза под квадратными солнцезащитными очками, а на ее плече болталась небольшая черная сумка.

Своим поклонникам певица предложила оценить ее образ. Многие пришли в восторг от наряда, но больше всего комплиментов артистка получила благодаря сапогам. «Что за бомбические сапоги», «Классные сапоги», «Какая роскошная», «Образ огонь», — высказались пользователи Сети. А портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта о наряде Полины.

«По цветовому комбинированию я бы назвала этот образ — краски осени. Шикарно! Потому что он такой гармоничный, одновременно и теплый, и яркий, а также соответствует сезону года. В чем здесь фишка? Во всех этих цветах присутствует желтый оттенок, неважно в каком составе, в каком количестве, во всех цветах и волосах Полины. Все это связывает образ в единое целое», — пояснила имиджмейкер Лариса Тимиряева.

По словам эксперта, сочетание разных фактур, в данном случае кожи, мягкой ткани, игра контрастов, сейчас в тренде. «Горчичный тренч — вообще бомба! Выше всяких похвал! Также в тренде кожаные шорты именно лилового оттенка. Этот цвет сейчас в моде», — отметила Лариса. По ее словам, важную роль сыграли аксессуары в «луке» Гагариной. Певица подобрала очки и обувь в одном цвете и едином стиле, что добавило дерзости и энергетики. «Так и получился целостный образ — кэжуал-шик», — добавила имиджмейкер.

По словам Тимиряевой, детали помогли артистке сделать не просто образ, а смешать несколько стилей. Если Полина решит застегнуть тренч, то в сочетание с военными сапогами, получится «лук» в стиле милитари. А то что такая хрупкая и нежная девушка облачилась в достаточно дерзкий образ, только придало ей женственности, утверждает эксперт.