«Я и так прекрасна»: Нетребко подчеркнула пышную фигуру белым макси-платьем

Анна Нетребко на днях приехала в Москву. У нее запланировано несколько выступлений в России, но для начала артистка развеялась перед сложным днем. Она прогулялась по столице вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Первый концерт, в котором приняла участие оперная дива, был посвящен Дмитрию Хворостовскому, который ушел из жизни два года назад. В этом году ему могло бы исполниться 57 лет.

Нетребко выступила на сцене в роскошном вечернем платье макси белого цвета и с оголенным плечом. Ткань наряда имела золотые вкрапления. Волосы певица собрала в аккуратный хвост, а также сделала макияж с акцентом на губы. Вместе с ней спел супруг Юсиф Эйвазов. Он недавно похудел на 26 килограммов и не стал на этом останавливаться. Черный смокинг подчеркнул его мужественную фигуру.

«Анна, вы и муж так классно похудели — моложе на 10 лет — точно!!! Респект», — заявила подписчица оперной дивы. «Я не собиралась худеть, я и так прекрасна», — ответила ей Нетребко. Позже она переоделась в алое вечернее платье с рюшами. В нем она не только выступила, но и встретилась с женой Хворостовского, Флоранс Илли, а также с его детьми: сыном Максимом и дочкой Ниной.

Одни поклонники признались, что не могли отвести взгляд от Анны, а другие отметили, что наследники Хворостовского повзрослели и стали очень похожи на него. «Какие все лучистые!», «Нина какая высоченная!», «Анюта, как тебе идёт красный цвет», «Какие все красивые! Максим очень похож на Дмитрия!», «Аня, платье великолепное, вам очень идёт!», «Как здорово, что вы все вместе! Очень рада!» — прокомментировали пост подписчики.