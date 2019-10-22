В тренде: Скулкина выбрала платье пудрового цвета для съемок в «Импровизации»

Екатерина Скулкина стала примером упорства и настоящей силы духа для женщин, когда смогла похудеть на 11 килограммов. Звезда шоу Comedy Woman всегда обладала нестандартной фигурой, что только добавляло колорита ее сценическому образу, но самой девушке лишний вес доставлял массу неудобств, поэтому она стала заниматься спортом и перешла на правильное питание. В итоге артистка так постройнела, чт ей пришлось обновить гардероб.

Более того, недавно Скулкина сменила цвет волос. Теперь ее локоны имеют розовый оттенок. А на публике она появляется исключительно в женственных платьях с кружевами или глубоким декольте. Так недавно актриса приняла участие в шоу «Импровизация» на ТНТ. Вместе с Марией Кравченко она посмеялась от души над шутками ведущего Павла Воли и командой проекта.

Отметим, что Екатерина выглядела очень элегантно в приталенном платье пудрового цвета в стиле Мэрилин Монро. Она также подобрала туфли-лодочки в тон, сделала нежный макияж и закрутили волосы в кудри. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. А ее коллега предпочла синие брюки и белую блузку.

«Нежно и с первого выпуска люблю этих ребят, всех, кто с ними и всё то, что они делают! Обожаемые», — поделилась Скулкина.

Наряд не сковывал ее, поэтому актриса даже подпрыгнула на сцене, сподвигнув на это и других актеров. «Единственный нормальный человек на первой фотографии Дмитри Позов, все остальные подкинулись на мои сумасшедшие фото в прыжке», — отметила она. Поклонники восхитились красотой Екатерины и ее позитивным настроем. «Катя, ты супер», «Их невозможно не любить», «Ждем выпуска», «Ты конфетка», — отозвались пользователи Сети. Напомним, что выпуск «Импровизации» покажут 22 октября в 21:00 на канале ТНТ.

А вам нравятся образы Скулкиной?