На все времена: Джанабаева составила модный look из джинсов и кожаной куртки

40-летняя Альбина Джанабаева решила поэкспериментировать со стилем — знаменитость не скрывает, что отдает предпочтение элегантности и женственности: утонченным платьям, классическим нарядам. Однако в гардеробе экс-солистки группы «ВИА Гра» есть место и для повседневной одежды.

Супруга Валерия Меладзе примерила кожаную куртку с простой белой футболкой, отдав предпочтение трендовым прямым джинсам. В качестве аксессуара знаменитость использовала ремешок, примерив туфли-лодочки. Примечательно, что перемены в образе певицы привлекли внимание супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

«Очень идет стиль», — отметила Валерия, сделав комплимент Джанабаевой.

В одном из интервью возлюбленная Валерия Меладзе призналась, что поддерживать фигуру в тонусе ей помогают утренние пробежки и тренировки в спортзале. Альбина Джанабаева не только занимается воспитанием детей — четырнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луки — она также не забывает о собственной сольной карьере. При этом певица делает все для того, чтобы концертная деятельность не сказывалась на ее родительских обязанностях.