Звездный стиль

«Может себе позволить»: Глеб Хан оценил фигуру Пугачевой в мини

Тренд-аналитик высказался о звездном стиле 70-летней Примадонны.

«Может себе позволить»: Глеб Хан оценил фигуру Пугачевой в мини
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

После похудения Алла Борисовна избавилась от балахонов и объемных туник, пополнив гардероб новыми нарядами. Супруга шоумена Максима Галкина отдает предпочтение брюкам-дудочкам, шифоновым блузкам и коротким юбкам. Разбирая звездный стиль Примадонны отечественной эстрады, в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан подметил, что в последнее время все больше отечественных знаменитостей стали отдавать предпочтение мини. Так, по мнению эксперта в сфере моды, Любовь Успенская, Лариса Долина и Лолита Милявская «злоупотребляют короткой длиной» при выборе концертных костюмов.

«Вот странная вещь! Алла Борисовна может позволить себе и короткие юбки, шорты, и платья. Вроде и ножки худенькие… Такой тип фигуры, так называемый перевернутый треугольник — объемный верх и легкий низ. Но сморишь на Пугачёву в мини с ботинками, и вполне себе неплохо… Что-то в этом есть», — отметил Глеб Хан.

Ранее в одном из интервью Алла Пугачева призналась, что она вынуждена тщательно следить за своим рационом, и не столько ради фигуры. Дело в том, что Примадонна страдает сахарным диабетом. Из-за этого певица отказывает себе в дегустации деликатесов и фирменных блюд на фуршетах, стараясь питаться исключительно дома.

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Алла ПугачеваЗвездный стильМаксим Галкинмода и стиль
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«Может себе позволить»: Глеб Хан оценил фигуру Пугачевой в мини
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