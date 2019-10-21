Валюшкина пополнила свою коллекцию шляп широкополым осенним экземпляром

Актриса обожает головные уборы и с удовольствием позирует в них.

Звезда «Формулы любви» Елена Валюшкина испытывает слабость к шляпам. Она их не просто носит, а собирает коллекцию со всего света. Недавно в ее копилке появился новый экземпляр.

больше по теме Елена Валюшкина предстала перед поклонниками в старинном белье Актриса рассказала, как в прошлом демонстрировала раритетную одежду.

Новую широкополую шляпу черного цвета актриса продемонстрировала в своем блоге, надев ее вместе с черным свободным пальто и любимым красным платьем от Zara. Ноги звезда облачила в коричневые сапоги-казаки. «Моя осень», — подписала она снимок.

Напомним, ранее мы писали об актуальных головных уборах. Модный аналитик Глеб Хан называл шляпы в числе самых главных трендов этой осени. Широкополые шляпы он рекомендовал носить со свободными пальто, то есть именно так, как это сделала Елена Валюшкина.