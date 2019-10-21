Звездный стиль

Роскошный стиль: Волочкова дополнила образ в манто настоящим сервалом

Балерина явилась в мехах в балетный зал на тренировку.

Роскошный стиль: Волочкова дополнила образ в манто настоящим сервалом
Анастасия Волочкова. Фото Global look press

Анастасия Волочкова не желает терять образ королевы даже в обычные дни, не связанные со съемками или выступлениями. В своем блоге она продемонстрировала стиль, в котором  является в балетный зал на тренировки.

Артистка предстала в длинном облегающем платье с ярким, но в то же время благородным цветочным принтом. На плечи она набросила любимое манто из черно-бурой лисы. Но и этой роскоши балерине показалось мало – Анастасия дополнила свой выраженный буржуазный стиль настоящим сервалом на поводке.

Сервал – это хищная кошка, близкий сородич рыси и каракала, хотя по внешнему виду больше похожа на гепарда. Известно, что эти животные легко приручаются и живут в неволе, могут скрещиваться с обычнами кошками и давать потомство.

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Роскошный стиль: Волочкова дополнила образ в манто настоящим сервалом
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