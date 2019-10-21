Звездный стиль

Гламурненько: Собчак выступила в Минске в твидовом платье в клетку «тартан»

Образ светской львицы напомнил фирменный «Шанель».

Гламурненько: Собчак выступила в Минске в твидовом платье в клетку «тартан»
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак после свадьбы активно взялась за работу. Она продолжает вести свое шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!», начала работать над программой в яндекс-эфире «Такая история», активно трудится на корпоративах в качестве ведущей, а также читает лекции по созданию личного бренда по всему постсоветскому пространству.

Человек, который учит создавать свой бренд других людей, как вы понимаете, должен быть одет идеально. В своем блоге Ксения предоставила возможность оценить свой стиль, как коуча. Это оказался классический образ «Шанель», говорящий о том, что его хозяйка не только обладает утонченным вкусом, но и приличным количеством средств. Ведь позволить себе эту трендовую вещь может не каждая.

На тренинге в Минске на Ксении Анатольевне зрители увидели приталенное платье в стиле «леди-шик», сшитое из твидовой ткани, которую в народе называют «шанелькой». Именно из нее знаменитый модный дом готовит свои фирменные жакеты. Не исключено, что платье Собчак – именно этой марки.

Отметим, что ткань наряда имеет актуальный в этом сезоне принт – двухцветную клетку «тартан», состоящую из перекрещенных полос разной ширины.

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Гламурненько: Собчак выступила в Минске в твидовом платье в клетку «тартан»
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