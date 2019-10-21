Звездный стиль

Тренд-аналитик Глеб Хан оценил образ Утяшевой в кожаных мини-шортах

34-летняя супруга Павла Воли заслужила похвалу модного эксперта, удачно подчеркнув длину своих ног.

Тренд-аналитик Глеб Хан оценил образ Утяшевой в кожаных мини-шортах
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли опубликовала свежий кадр. Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ подчеркнула длину ног, отдав предпочтение модным в этом сезоне кожаным мини-шортам. Образ девушки дополнили черные капроновые колготы и остроносые ботильоны. К монохромному наряду знаменитость подобрала облегающую водолазку с укороченным рукавом до локтя.

Образ Ляйсан Утяшевой оценил и тренд-аналитик Глеб Хан. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro модный эксперт подметил, что относит гимнастку к той категории звезд, которым действительно есть, что показать — если речь идет о «стройной и подтянутой фигуре».

«Этой девушке мини можно будет носить и после 50 лет, не только в тридцать… Возраст здесь абсолютно неважен. Кроме Ляйсан из наших звезд такое, наверное, вряд ли кто может себе позволить. Конечно, ноги могут быть красивыми, но все-таки не идеальными», — заверил Глеб Хан, похвалив Утяшеву за смелость.

Ляйсан Утяшева примерила кожаные мини-шорты (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

По словам тренд-аналитика, несмотря на то что он дорожит своей дружбой с 65-летней Любовью Успенской, все-таки не может оставить без внимания тот факт, что «королева шансона» злоупотребляет мини. Правда, чаще всего на сцене, уверяет эксперт в сфере моды.

«То же могу сказать и в адрес Лолиты… Но она такая ироничная!! А в жизни певица все-таки отдает предпочтение стилю оверсайз», — заверил Хан.

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Звездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеЛяйсан Утяшевамода и стильПавел Воля
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Тренд-аналитик Глеб Хан оценил образ Утяшевой в кожаных мини-шортах
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