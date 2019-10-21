Тренд-аналитик Глеб Хан оценил образ Утяшевой в кожаных мини-шортах

На личной страничке в Instagram возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли опубликовала свежий кадр. Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ подчеркнула длину ног, отдав предпочтение модным в этом сезоне кожаным мини-шортам. Образ девушки дополнили черные капроновые колготы и остроносые ботильоны. К монохромному наряду знаменитость подобрала облегающую водолазку с укороченным рукавом до локтя.

Образ Ляйсан Утяшевой оценил и тренд-аналитик Глеб Хан. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro модный эксперт подметил, что относит гимнастку к той категории звезд, которым действительно есть, что показать — если речь идет о «стройной и подтянутой фигуре».

«Этой девушке мини можно будет носить и после 50 лет, не только в тридцать… Возраст здесь абсолютно неважен. Кроме Ляйсан из наших звезд такое, наверное, вряд ли кто может себе позволить. Конечно, ноги могут быть красивыми, но все-таки не идеальными», — заверил Глеб Хан, похвалив Утяшеву за смелость.

По словам тренд-аналитика, несмотря на то что он дорожит своей дружбой с 65-летней Любовью Успенской, все-таки не может оставить без внимания тот факт, что «королева шансона» злоупотребляет мини. Правда, чаще всего на сцене, уверяет эксперт в сфере моды.