Наталья Водянова появилась в костюме цвета модного лимонного щербета

Погода в Сочи стоит солнечная и летняя. И, пока основная часть России переодевается в куртки с сапогами, Наталья Водянова наслаждается теплыми деньками на юге России. Свой наряд она подобрала под стать окружающей красоте – костюм радостного желткового цвета.
Этот небанальный оттенок желтого сегодня в тренде. Но, как отмечала Эвелина Хромченко в одной из программ «Модный приговор», он идет далеко не всем, да и подобрать для него комплект не всегда просто. Однако Наталье это сделать удалось.
Под двубортный жакет (который, кстати, тоже актуален в этом сезоне) Водянова надела черную блузу с цветочным принтом. Образ она уравновесила солнечными очками розового цвета.
Отметим, что ранее в интервью Teleprogramma.pro модный аналитик Глеб Хан рассказывал, что в образах лучше использовать три цвета, а не два. Тогда он получается особенно стильным.