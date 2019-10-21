Наталья Водянова появилась в костюме цвета модного лимонного щербета

Модель в настоящее время отдыхает с детьми в Сочи. Гостья выбрала вариант с удлиненными шортами.

Погода в Сочи стоит солнечная и летняя. И, пока основная часть России переодевается в куртки с сапогами, Наталья Водянова наслаждается теплыми деньками на юге России. Свой наряд она подобрала под стать окружающей красоте – костюм радостного желткового цвета.

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Этот небанальный оттенок желтого сегодня в тренде. Но, как отмечала Эвелина Хромченко в одной из программ «Модный приговор», он идет далеко не всем, да и подобрать для него комплект не всегда просто. Однако Наталье это сделать удалось.

Под двубортный жакет (который, кстати, тоже актуален в этом сезоне) Водянова надела черную блузу с цветочным принтом. Образ она уравновесила солнечными очками розового цвета.

Отметим, что ранее в интервью Teleprogramma.pro модный аналитик Глеб Хан рассказывал, что в образах лучше использовать три цвета, а не два. Тогда он получается особенно стильным.