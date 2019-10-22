Опрос: кто из двух «Миссис» красивее?

После конкурса «Миссис Россия Вселенная» многие отметили, что самые красивые жены и мамы страны очень похожи друг на друга.

39-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Гоголь, которая является дальней родственницей великого писателя Николая Васильевича Гоголя, 19 октября одержала победу в финале конкурса «Миссис Россия Вселенная». Именно она в следующем году будет представлять нашу страну на конкурсе «Миссис Вселенная» в Китае.

Напомним, что в конкурсах на звание «Миссис» участвуют не просто молоденькие красавицы, а женщины от 27 до 60 лет, которые должны быть замужем и иметь детей.

В августе 2019 года стало известно имя обладательницы звания «Миссис Россия» — его завоевала Екатерина Нишанова из Геленджика, которую после этого многие начали критиковать в социальных сетях из-за неудачных фото.

Оба титула довольно громкие, а потому двух женщин уже сравнивают, и замечают, что они очень похожи по типажу. Действительно, обе они – стройные блондинки, обе – с голубыми глазами.

Портал Teleprogramma.pro задался вопросом, а кто из победительниц двух конкурсов красоты больше нравится нашим читателям – Ирина Гоголь или Екатерина Нишанова? Приглашаем принять участие в анонимном опросе.