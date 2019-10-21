Дива в перьях: Нетребко прогулялась по Москве в экстравагантном плаще от Гуляева

Анна Нетребко на днях приехала в Россию. Почти всю осень она провела в Нью-Йорке с мужем Юсифом Эйвазовым и сестрой Наташей. Там артистка совмещала отдых и работу. Вечерами она пела в опере, а днем проводила время с близкими и друзьями. Звезда давно стало для поклонников иконой стиля. Несмотря на то, что оперная дива обладает нестандартной фигурой, ей всегда удается выглядеть женственно, стильно и скрывать недостатки с помощью броских образов.

В день приезда в Москву Анна прогулялась по городу, но ни одна, а в компании известного дизайнера Игоря Гуляева. Примечательно, что для появления на публике она выбрала именно его наряд. Артистка была облачена в черное короткое платье с белыми вставками. Поверх она надела длинные плащ серебристого цвета, подол которого украсили перья, а спину изделия украшал принт с инициалами модельера. Образ дива завершила полуботинками в тон на широком каблуке, небольшой сумкой через плечо и солнцезащитными очками.

«Здравствуй Москва! С Игорем Гуляевым в его творении», — написала Нетребко, поделившись снимками.

Дизайнер в свою очередь восхитился певицей. «Анюта, какая же ты невероятная во всем! Обожаю!», — заверил он. А поклонники не оделили комплиментами ни оперную артистку, но Гуляева. «Какую же красоту Вы создаёте!», «Красиво все! Анна прекрасна! Творения Игоря настоящие произведения искусства!», «Как красиво, вы супер дизайнер, восхищение каждой детали, у вас золотые руки», «Красота, элегантность, стиль, браво Анна!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в этом сезоне, по словам экспертов, в тренде остаются, как классические косухи, так и тренчи. Именно верхняя одежда с разным декором и принтами находится на пике популярности этой осенью.

А вам понравился осенний образ Нетребко?