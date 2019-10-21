Звездный стиль

Елена Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в юбке

Первая леди выбрала для встречи с президентом Японии длинную юбку и жакет.

Елена Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в юбке
Елена Зеленская. Фото Global look press

Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыл в Японию с дипломатическим визитом. Здесь он планирует провести три дня. В поле зрения СМИ, а также пользователей Сети попал наряд первой леди Украины, который сложно назвать стандартным для официальных встреч.

Елена спустилась с трапа самолета в длинном легком платье синего цвета. Поверх него первая леди Незалежной надела серый однобортный пиджак, который плотно облегал фигуру. На его груди можно разглядеть вышивку в виде цветка вроде одуванчика. Ранее супругу Зеленского куда чаще можно было видеть в брючных костюмах от украинских дизайнеров.

Отметим, что глава Украины уже успел договориться в Японии об отмене виз для своих соотечественников. А также поблагодарить за помощь в размере 1,8 млрд долларов.

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Елена Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в юбке
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