Звездный стиль

55-летняя Беллуччи для премии «Люмьер» выбрала платье с глубоким декольте

Она примерила элегантный наряд от дизайнера Dior.

55-летняя Беллуччи для премии «Люмьер» выбрала платье с глубоким декольте
Моника Беллуччи Фото: globallookpress.com

55-летняя актриса и модель Моника Беллуччи накануне уехала во Францию, чтобы посетить торжественную церемонию вручения национальной кинопремии «Люмьер». В ее блоге появилось короткое видео, где звезда картины «Дракула» собирается выйти на красную дорожку.

Для посещения кинопремии экс-возлюбленная Венсана Касселя выбрала элегантный образ. Она примерила струящееся платье Dior длинны макси и с рукавами три четверти. Важным элементом наряда стало глубокое декольте, которое подчеркнуло женственную фигуру актрисы.

Перегружать образ аксессуарами она не стала и ограничилась лишь серьгами-кольцами. Что касается макияжа, то Беллуччи отдала предпочтение косметике бежевых и шоколадных оттенков.

Волосы Моника оставила распушенными. Кстати, большинство фантов до сих пор не могут привыкнуть к новой прическе модели. Недавно она решила сделать короткую модную стрижку и рассталась с шикарными длинными волосами.

Напомним, недавно в Сети появилась обложка российской версии французского журнала Numéro, которую украсила Беллуччи. Она предстала в интригующем белом платье.

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БеллуччиВенсан Касселькрасная дорожкаМоника Беллуччинаряд звезды
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55-летняя Беллуччи для премии «Люмьер» выбрала платье с глубоким декольте
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