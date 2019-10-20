Пугачева продемонстрировала стройные ноги в total black look

Как продемонстрировать стройность ног, но при этом скрыть небольшие дефекты? Стилист Аллы Пугачевой, безусловно, умеет это делать. В свои 70 лет Примадонна демонстрирует великолепные формы во многом благодаря грамотно подобранной одежде.

В московском ресторане «Ветерок» королева российской эстрады появилась в стиле total black. Она надела черный комплект с довольно короткими шортами, а сверху – вуалевое платье. Таким образом были скрыты возможные возрастные изменения кожи, но продемонстрированы достоинства.

Кроме того, колени 70-летней певицы были прикрыты сапогами-ботфортами. Ведь известно, что именно эта часть тела предательски выдает возраст. Многие эксперты сходятся во мении, что после 40 лет их лучше не обнажать вообще. И первым пропагандистом этой идеи была Коко Шанель, создательница маленького черного платья.