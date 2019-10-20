Звездный стиль

Осенний стиль: Кожевникова надела поверх платья-сорочки объёмный свитер

Актриса призналась, что с рождением сыновей она стала реже появляться на публике, посвящая все свободное время семье.

Осенний стиль: Кожевникова надела поверх платья-сорочки объёмный свитер
Мария Кожевникова с сыновьями Иваном и Максимом (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Мария Кожевникова опубликовала в Instagram свежие фото, появившись на одном из светских мероприятий в платье-сорочке с кружевом черного оттенка. Поверх вечернего туалета актриса из сериала «Универ» надела серый объёмный свитер, не забыв о трендовых кроссовках. В комментариях под снимками возлюбленная бизнесмена Евгения Васильева подметила, что с рождением сыновей она стала реже появляться на публике.

«Последние пять лет передо мной всегда стоит выбор посвятить время себе любимой или сыновья?! И я, жадная мать, всегда выбираю второе, так как сейчас каждая секунда их становления бесценна и я категорически ничего не хочу пропустить! Но иногда, бывают окошки между садом, секциями, репетиторами и это бывает прекрасно», — отметила актриса.

Вместе с супругом Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и младшего Василия, в июле малышу исполнилось два годика. По словам актрисы, она до сих пор пытается вернуться к дородовому весу. Ради этого знаменитость готова отказаться от вредных продуктов. Кроме того, Мария не забывает и о пользе умеренных физических нагрузок.

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Осенний стиль: Кожевникова надела поверх платья-сорочки объёмный свитер
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