Осенний стиль: Кожевникова надела поверх платья-сорочки объёмный свитер

Актриса призналась, что с рождением сыновей она стала реже появляться на публике, посвящая все свободное время семье.

34-летняя Мария Кожевникова опубликовала в Instagram свежие фото, появившись на одном из светских мероприятий в платье-сорочке с кружевом черного оттенка. Поверх вечернего туалета актриса из сериала «Универ» надела серый объёмный свитер, не забыв о трендовых кроссовках. В комментариях под снимками возлюбленная бизнесмена Евгения Васильева подметила, что с рождением сыновей она стала реже появляться на публике.

«Последние пять лет передо мной всегда стоит выбор посвятить время себе любимой или сыновья?! И я, жадная мать, всегда выбираю второе, так как сейчас каждая секунда их становления бесценна и я категорически ничего не хочу пропустить! Но иногда, бывают окошки между садом, секциями, репетиторами и это бывает прекрасно», — отметила актриса.

Вместе с супругом Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и младшего Василия, в июле малышу исполнилось два годика. По словам актрисы, она до сих пор пытается вернуться к дородовому весу. Ради этого знаменитость готова отказаться от вредных продуктов. Кроме того, Мария не забывает и о пользе умеренных физических нагрузок.