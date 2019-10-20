Шляпы, беретки, косынки: какие головные уборы выбрали Ходченкова, Бледанс и Хмельницкая

Teleprogramma.pro решила выяснить, какие головные уборы в этом сезоне особенно актуальны. А также на чем остановили свой выбор звезды отечественного шоу-бизнеса. Оказалось, что многие из них предпочитают шляпы, а также береты, которые сегодня на пике популярности. Однако Глеб Хан, модный аналитик и певец, рекомендует обратить свое внимание также на косынки и чалмы. Именно их именитые дизайнеры презентовали на мировых подиумах сезона 2019-2020.

Шляпа: не превратитесь в гриб!

Эвелина Бледанс выбрала бежевую шляпу трибли, надев ее с тренчкотом на оттенок выше. «Очень удачный look, кроме того Эвелине идут мужские идеи гардероба, которые сегодня очень актуальны. Актриса красиво выпустила волосы из-под головного убора, чтобы лицо не выглядело «обрезанным». Шляпы очень актуальны в этом сезоне, но юным девушкам я бы посоветовал быть аккуратнее с этим головным убором. Они больше идут зрелым женщинам», — прокомментировал Глеб Хан.

Мария Погребняк приобрела в этом сезоне широкополую белую шляпу, надев ее в составе монохромного образа. Увы, стилист не оценил стараний Марии, сравнив ее с «фантастическим грибом» – виновато в этом сочетание монохромности и широких полей шляпы. Образ превратил силуэт знаменитости в одну длинную ножку. Да и лицо блогера слишком утонуло в головном уборе.

«Такая шляпа будет хорошо смотреться с чем-то длинным – свободным пальто или плащом», — сказал аналитик. И в целом к наряду Погребняк лучше бы подошла косынка, уверен эксперт.

Светлана Ходченкова выбрала в этом сезоне шляпу цвета сахарный almondy. А еще доказала своим образом, что в альтернативном цвете шляпа выглядит гораздо эффектнее монохрома. Поэтому женщинам, которые хотят выглядеть максимально привлекательно, стоит обратить внимание именно на этот look. Такой оттенок оранжевого в этом сезоне очень актуален, а еще он эффектно подчеркнул красивый цвет губ актрисы.

Правильно надела шляпу звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова. Она выпустила по бокам волосы, небрежно отодвинув назад головной убор. Единственное замечание от эксперта – составляя модный look, лучше бы использовать три цвета, а не два. Так вид будет более стильным. С черным и горчичным оттенками хорошо будет сочетаться белый цвет.

Берет: главное – не «обрезать» голову

Большая модница Татьяна Брухунова надела бордовый берет с нетривиальной аппликацией в виде сердец вместе с актуальным пальто оверсайз трендового цвета пыльной розы, дополнив образ модными очками. На первый взгляд комплект составлен идеально, но есть одно «но» — лицо в таком наряде смотрится обрезанным. У берета в принципе есть такое свойство – укорачивать овал лица, плюс ко всему муза Петросяна закрыла шею шарфиком и довольно плотной горловиной пальто. Получилось, что наряд хорош, но не очень выгодно смотрится именно на круглолицей Татьяне.

«Я бы в принципе не советовал берет круглолицым девушкам. А если уж надели – не натягивайте головной убор на глаза, сдвиньте его набок или назад. Попробуйте откорректировать овал лица с помощью волос по бокам, как это сделали Эвелина Бледанс или Маргарита Овсянникова», — отреагировал Глеб Хан.

Анна Бузова сочетала модный кожаный берет с трендовой косухой, актуальными тяжелыми сапогами на шнуровке и стильной сумкой с заклепками. Круто? Нет. «Too much», — сказал наш эксперт. С таким образом, уверен он, лучше бы подобрать тканевый берет альтернативного цвета: белого, красного или оранжевого. «Образ неплохой. Но уж если Анна претендует на роль звезды шоу-бизнеса, она должна подходить к выбору стиля более детально», — сказал Глеб Хан.

Очень понравился аналитику look Ирины Старшенбаум. Необычные сочетания цветов и фактур согревают взгляд. «Кожаный берет в этом наборе вроде бы выбивается из общей тональности, но смотрится очень круто и модно», — сказал Глеб Хан. Он рекомендовал читательницам Teleprogramma.pro внимательнее присмотреться к беретам и косынкам из кожи, которые становятся очень актуальными.

Классика и откровенное хулиганство

Картуз в тренде как минимум третий сезон подряд и пока не собирается сдавать своих позиций. Выбрала его и Оксана Федорова. Стилисту понравилось, как носит его «Мисс Вселенная». «Такое впечатление, что у девушки была бурная ночь, утром она не захотела толком укладывать волосы и схватила попавшийся под руку мужской картуз, прикрыв им взлохмаченные волосы. Образ, будоражащий воображение. Если вы проспали и вам некогда делать укладку, воспользуйтесь идеей Оксаны. По-моему, гениально. Есть даже такое понятие boyfriend look, которое позволяет не сильно думать о прическе и макияже», — поведал модный аналитик.

«Красавица Алена Хмельницкая надела шапочку, которая уже лет 15 актуальна. На мой взгляд, даже уже немного устарела, но, тем не менее, такие модели все еще носят, потому что в них тепло и удобно. Подобные шапочки перешли уже в раздел классики. Поэтому – почему нет? Единственное, я бы посоветовал разбавить синий цвет каким-то другим. Например, серым», — прокомментировал Хан.

«Татьяна Морозова решила одеться потеплее и выбрала к моднейшему тренчкоту шапочку, которая сделала ее еще более круглолицей. Спрятав шею под шарф и убрав волосы с лица, она еще более усугубила ситуацию. Я бы посоветовал с таким тренчкотом носить круглолицым красавицам косынки или платки», — сказал модный аналитик.

Жена Басты Елена Вакуленко подобрала к осеннему пальто яркую косынку с небанальным принтом и заслужила похвалу эксперта. «Елена показала, какой головной убор стоит носить с пальто средней длины и брюками. Косынка вобрала в себя все цвета ее look, соединив их воедино. Образ выглядит и женственно, и небанально одновременно», — сказал Глеб Хан.

Юлия и Стас Костюшкины решили похулиганить и надели смешные шапочки. Мы спросили нашего эксперта, куда уместно явиться в таком наряде. «Думаю, что только в лес. Лисичка, увидев Юлию, примет ее за свою, а медведь, заприметив Стаса, испугается», — пошутил Глеб Хан.