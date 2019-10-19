Натали примерила в Венеции огненно-красное платье с серебристым плащом

45-летняя певица Натали составила в Венеции дерзкий образ. Платье страстного красного цвета она сочетала с рокерскими ботильонами. Наряд выгодно подчеркнул приятные формы и стройные длинные ноги певицы.

Небрежно накинутый плащ небанального серебристого цвета звезда немного спустила с плеч, продемонстрировав оригинальные лямки с красными камнями.

Наряд совпал по тонам с гондолой, на которой расположилась Натали. В лодке также присутствуют красный, черный и серебристый тона. И даже гондольер, который везет любимицу российской публики, одет в комплект с алыми элементами.

Образ вызвал восторг у поклонников певицы. «Шикарная девушка! Самая красивая, самая восхитительная!», «Такая секси!», «Вы – дама без возраста», «Я под стол ходил, когда вы пели «Ветер с моря дул», но уже тогда любил ваше творчество. Всегда выглядите, как принцесса», — отметились фолловеры.