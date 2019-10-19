По-осеннему: Нюша отдала предпочтение вязаному платью и плотным колготам

29-летняя Нюша составила новый осенний образ: в кадре возлюбленная Игоря Сивова предстала в алом вязанном платье и черных плотных колготах. Поверх своего наряда певица накинула кожаную куртку, не забыв о ботильонах на высоком массивном каблуке и платформе.

«Из года в год я все больше нахожу в московской осени свое очарование!! Такой красочный переход природы, деревья всех цветов радуги, уютные свитера», — отметила Нюша.

больше по теме Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью По словам певицы, это не очень красиво с его стороны.

Напомним, что в ноябре дочери исполнительницы исполнится годик. Певица до сих пор держит в тайне имя малышки, утверждая, что они с супругом сразу отказались от идеи называть наследницу в честь другого, пусть и близкого их семье человека. По словам Нюши, она уверена, что вместе с именем к ребенку может перейти и судьба его тезки. Именно поэтому артистка так долго изучала описания имен.

В одном из интервью певица призналась, что, как и другие звездные мамочки, она не смогла позволить себе отсиживаться с крохой в декрете. Вслед за Региной Тодоренко и Елизаветой Боярской исполнительница поспешила вернуться встрой. При этом все свободное время Нюша старается уделять малышке.