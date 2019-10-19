Звездный стиль

Жена и дочь Малинина облюбовали одну куртку

Родственницы имеют один размер, поэтому могут себе это позволить.

Жена и дочь Малинина облюбовали одну куртку
Эмма и Александр Малинины. Фото Global look press

57-летняя Эмма Малинина и 19-летняя Устинья Малинина имеют один размер и с успехом пользуются этим преимуществом. Дамы облюбовали одну куртку трендового светло-коричневого цвета и носят ее по очереди.

Укороченная куртка в стиле оверсайз одинаково шикарно смотрится и на жене Александра Малинина, и на его младшей дочери. Да и сами родственницы выглядят практически как сестры.

Устинья в своем образе с излюбленной курткой успешно сочетала партикулярный стиль с классическим, надев под нее белое худи и черную прямую юбку.

Мать девушки к коричневой куртке подобрала розовые джинсы и черные кроссовки. Образ – этакий подросток на прогулке. Устинья, стоящая рядом в этот момент, оделась более респектабельно, выбрав классическое укороченное пальто, черные облегающие брюки и сапоги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МалининЗвездный стильмода и стильУстинья МалининаЭмма Малинина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена и дочь Малинина облюбовали одну куртку
Интересно?
Поделись с друзьями: