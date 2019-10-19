Жена и дочь Малинина облюбовали одну куртку

Родственницы имеют один размер, поэтому могут себе это позволить.

57-летняя Эмма Малинина и 19-летняя Устинья Малинина имеют один размер и с успехом пользуются этим преимуществом. Дамы облюбовали одну куртку трендового светло-коричневого цвета и носят ее по очереди.

Укороченная куртка в стиле оверсайз одинаково шикарно смотрится и на жене Александра Малинина, и на его младшей дочери. Да и сами родственницы выглядят практически как сестры.

Устинья в своем образе с излюбленной курткой успешно сочетала партикулярный стиль с классическим, надев под нее белое худи и черную прямую юбку.

Мать девушки к коричневой куртке подобрала розовые джинсы и черные кроссовки. Образ – этакий подросток на прогулке. Устинья, стоящая рядом в этот момент, оделась более респектабельно, выбрав классическое укороченное пальто, черные облегающие брюки и сапоги.