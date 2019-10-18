Хилькевич пришлось надеть пуховик поверх купальника на пляже

Анна Хилькевич не так давно провела несколько дней в Дубае со своей семьей. Она не скрывает, что воспитывать двух маленьких детей очень тяжелый труд. Однако актриса пытается совмещать работу и материнство. К тому же, приглядывать за дочками ей помогают родные и няни. Провести полноценный отпуск с детьми у нее не получилось. На днях она уехала в Крым, чтобы сняться в новом сериале.

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В перерывах между съемками Анна успевает отдыхать и устраивать фотосессии на побережье Черного моря. Так на новых фото девушка позирует в слитном алом купальнике. У нее на шее висит свисток, а на голову она надела специальный козырек от солнца. На одном из фото актриса запечатлена на лодке у побережья. Она будто ловит лучи солнца.

А вот на другом кадре, Хилькевич идет по пляжу. При этом на ее плечи накинут черный пуховик, а в руках девушка держит сценарий. Она предугадала, что многим ее образ покажется очень похожим на знаменитых спасателей Малибу.

«Спасательница Балаклавы. Под пуховик надевать купальник, смотрится экстравагантно. Надо будет на красную дорожку выйти так», — отметила актриса.

К слову, недавно молодая мама сильно похудела. Поклонники заметили, что купальник подчеркнул ее стройные ноги и осиную талию. «С такой фигурой только так и надо ходить», «Анюта, ты в прекрасной форме», «В Крыму это прям фишка — утром в шубе, в обед на пляже», «Какая фигура», «Настоящая спасательница», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Анна хранила в секрете название проекта, но потом призналась, что ее можно будет увидеть в телесериале «За счастьем». Вместе с ней в нем снимается Мария Климова.

А вам нравится пляжный образ Анны?