Хромченко объяснила, как избежать ошибок в образах с гороховым принтом

Не только минувшим летом, но и осенью звезды часто отдавали предпочтение нарядам с гороховым принтом. Ведущая Марина Ким блистала в эфире в облегающем платье в мелкий горох, а похудевшая Ирина Пегова на съемках «Вечернего Урганта» отметилась в стильном комбинезоне с тем же трендовым принтом. В новом выпуске передачи «Модный приговор» ведущий Александр Васильев отметил, что такой тренд подойдет всем от мала до велика.

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Сам эксперт по истории моды в студию пришел в синем пиджаке в крупный горох. Для наглядности, несколько моделей продефилировали перед зрителями. Первая девушка предстала в алом платье в мелкий горох прямого кроя и длиной миди. Образ был дополнен тренчем грязно серого цвета, остроносыми полусапожками, а голову модели украсил платок.

Второй образ подойдет для работы в офисе или деловой встречи. На брюнетке была надета ярко-зеленая блузка в черный горох и облегающая фиолетовая юбка длиной чуть ниже колен. Черный горох сочетался с розовым. А в руках девушка несла черную сумку в тон туфлям.

Третья модель предстала в легком шифоновом платье цвета спелой вишни с крупным гороховым принтом. В тон ему были подобраны туфли и сумка. Поверх также надет жакет песочного цвета, а на плечи накинут черное плато в горох.

Эвелина Хромченко объяснила, как правильно подбирать наряды в горох, как их сочетать и чего нужно опасаться, чтобы избежать ошибок.

«Много лет подряд горох не сходит с модной сцены, потому что отвечает за базу. Это очень и очень стандартный базовый принт, который приемлет абсолютно все эксперименты. Здесь самое главное — правильно выбрать размер этого гороха, чтобы в просак не попасть. Особенно важно это для женщин с пышными формами, потому что здесь куда ни кинь везде клин. И слишком крупный горох и слишком мелкий горох для статных красавиц это не самый хороший выбор», — пояснила модный эксперт.

Она посоветовала пышнотелым женщинам выбирать горох не меньше по размеру десятирублевой монеты и не крупнее пятирублевой. Стройным девушка Эвелина предостерегла, отметив, что не стоит делать выбор в сторону экстравагантности, типа крупного гороха, так как такой принт требует очень аккуратного отношения к себе. По ее словам, если человек не является профессиональным стилистом, то ему не стоит сочетать горох разного размера в нарядах.

«Горох прекрасен, если вы собираетесь на первое свидание. И стандартный размер гороха на темном фоне, если вы женщина весомых достоинств, или на светлом фоне, если вы совсем стройняшка, это ровно то, что вам необходимо, чтобы влюбить в себя мужчину немедленно», — заключила Хромченко.

А вы любите принт горох?