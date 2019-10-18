Звездный стиль

Настроение-осень: Литвинова скрыла фигуру в «странном» наряде с высоким воротником

Актриса призналась, что болеет, но это не помешало ей сделать доброе дело.

Настроение-осень: Литвинова скрыла фигуру в «странном» наряде с высоким воротником
Рената Литвинова. фото: globallookpress.com

Рената Литвинова всегда обладала утонченным чувством стиля. Она любит ретро-наряды, а также подбирает женственные платья, но также не боится носить резиновые сапоги. Не так давно актриса провела время в Париже, где ей удалось примерить трендовую шубу-«чебурашку», а также блистала в платье из перьев. Выглядеть необычно 52-летняя артистка не боится, поэтому позволяет себе порой ультрамодные образы.

На днях Рената с радостью сообщила, что закончила работать над своим фильмом. Она устроила фотосессию на сцене театра, где предстала в нескольких нарядах. Актриса позировала в ярко-алом пальто с объемными рукавами и высоким воротником. «Поиски очередной роли», — написала знаменитость.

Также она предстала в странном наряде с очень длинными рукавами, рюшами и высоким воротником, которое практически закрыло лицо артистки. Платье скрыло ее стройную фигуру. Образ она дополнила массивными туфлями. Поклонники были обескуражены тем, как выглядит Литвинова.

«Загадочная и удивительная», «Кокон», «Шикарный костюм рептилии», «Таинственная», «Это ужасно. Это не вы!», «Рената, вы восхитительны! Невероятная женственность и органичность», — стали писать подписчики.

А вот Рената, которая вернулась в Москву, поделилась последними новостями. Оказалось, что она приболела, но это не помешало ей сделать доброе дело. Преданные поклонники пожелали звезде скорейшего выздоровления.

«Вчера ночью подобрала на улице котёнка, сегодня сдаю фильм , нахожусь на пороге чего-то нового, только не проходит кашель. Отрезаю лишнее», — рассказала артистка.

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Тэги:

женское здоровьеЗвездный стильРената Литвинова
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Настроение-осень: Литвинова скрыла фигуру в «странном» наряде с высоким воротником
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