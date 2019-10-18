Звездный стиль

Свадебный образ: 17-летняя дочь Немцова стала звездой модного показа

Девушка призналась, что ей очень понравился нежный наряд невесты.

Свадебный образ: 17-летняя дочь Немцова стала звездой модного показа
Дина Немцова. фото: instagram.com/dinanemtsova_/

Бориса Немцова не стало в 2015 году. Он не увидел, как взрослеют его дети. Как известно, у политика осталось несколько наследников от разных женщин. Его дочь, Дина Немцова, время от времени делится новостями из своей жизни. Она много путешествует, тренируется и не так давно скромно отпраздновала 17-летие, отказавшись от шумной вечеринки. Многие отмечают, что девушка растет настоящей красавицей.

На днях в Москве стартовала Неделя моды. Многие модельеры презентовали свои новые коллекции. Дине посчастливилось принять участие в модном показе дубайского бренда свадебных нарядов Humariff. Она открыла показ, появившись на подиуме в роскошном образе невесты. Девушка была облачена в пышное и сверкающее платье со шлейфом. Также ее голову украшала фата с декором, который переливался в свете софитов. Юной модели сделали макияж с акцентом на губы, а в руках она держала небольшой букет цветов.

«Вчера я чувствовала себя так, как будто у меня на самом деле сегодня свадьба. Спасибо Humariffofficial за такой нежный образ», — написала Дина.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они одарили девушку комплиментами. Она стала настоящей звездой показа. «Все лучшее в истории — собрано в одном образе! Безграничная милота», «Дина, вы прекрасны! Принцесса», «Это правда очень, очень красиво, музыка, невеста, фата», «Волшебная и прекрасная», «Вы были прекрасны. Самая естественная и красивая», — отозвались подписчики.

Напомним, что у Дины есть родной брат Антон. В прошлом году он сыграл свадьбу с девушкой по имени Анна Игнатьева. На тот момент их отношения длились полгода. А несколько месяцев назад Антон стал папой. Супруга подарила ему первенца.

А вам понравился свадебный образ девушки?

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Свадебный образ: 17-летняя дочь Немцова стала звездой модного показа
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