Звездный стиль

46-летняя Высоцкая пришла в гости к Урганту в силуэтном платье-футляр

Актриса Елена Валюшкина не оставила без внимания новый образ возлюбленной Андрея Кончаловского.

46-летняя Высоцкая пришла в гости к Урганту в силуэтном платье-футляр
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга 82-летнего Андрея Кончаловского — Юлия Высоцкая — недавно пришла в гости на шоу Ивана Урганта. Для выхода в свет знаменитость выбрала однотонное силуэтное платье-футляр черного оттенка. Свой образ телеведущая дополнила белоснежными туфлями-лодочками, которые по цветовой гамме контрастировали с вечерним туалетом возлюбленной режиссера.

Свежий фотоотчёт со съемочной площадки шоу «Вечерний Ургант» Юлия опубликовала на личной страничке в Instagram, поблагодарив поклонников за теплые отзывы в свой адрес. Отвечая на вопросы подписчиков, Высоцкая подтвердила, что действительно практикует голодание, но не на вынужденной, а, скорее, на регулярной основе.

К слову, в одном из интервью телеведущая уже говорила о том, что она вполне может отказаться от еды. Если Юлия позволяет себе полакомиться любимым блюдом на ночь, то утром обязательно выходит на пробежку, игнорируя завтрак и легкий перекус. Следующий прием пищи наступает не раньше обеда.

Стоит отметить, что образ возлюбленной Андрея Кончаловского оценила и актриса Елена Валюшкина. Знаменитость сделала комплимент Высоцкой по достоинству оценив ее внешность и стиль.

«Блеск и сияние», — подметила актриса, обратившись к Юлии.

Напомним, что телеведущая отдает предпочтение активному отдыху. Так, вместе с мужем Высоцкая освоила скандинавскую ходьбу. Кроме того, в путешествиях актриса часто берет напрокат велосипед, отправляясь на импровизированную экскурсию по новым местам.

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Тэги:

Андрей КончаловскийЗвездный стильИван Урганткрасота вне возрастакрасота и молодостьмода и стильПрограмма "Вечерний Ургант"Юлия Высоцкая
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46-летняя Высоцкая пришла в гости к Урганту в силуэтном платье-футляр
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