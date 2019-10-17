Куркова вслед за Утяшевой подчеркнула длинные ноги кожаной мини-юбкой

Равшана Куркова не скрывает, что хорошо выглядит не только благодаря генетике. Недавно она призналась, что после 35 лет женщинам нужно работать над собой, чтобы оставаться стройными и привлекательными. Девушка отметила, что ради стройной фигуры она стала правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Ко всему прочему, артистка умеет правильно подбирать одежду.

Очень часто Куркова подчеркивает свою фигуру комбинезонами или силуэтные платья и шорты. Она предпочитает выглядеть лаконично и женственно. Новый стильный образ актриса продемонстрировала накануне. Она увиделась с подругой и провела время на светском мероприятии. Для появления на публике девушка выбрала кожаную мини-юбку, которую сочетала с черными капроновыми колготками и туфлями на каблуке. Образ Равшана разбавила белым джемпером.

Наряд подчеркнул стройные и длинные ноги знаменитости. Отметим, что кожаную мини-юбку недавно примерила и Ляйсан Утяшева, которая похудела на 12 килограммов.

«Вчера был классный вечер», — резюмировала она.

Поклонники восхитились ее образом. Они одарили девушку комплиментами. «Идеально одета», «Очень красивая и стильная», «Какая красивая стрижка», «Очень молодо выглядите, есть секреты?», «Ах, какие шикарные ножки», «Вот это на стиле», «Вы обалденная и прекрасная, всегда молоды и красивы!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно Равшана заверила, что будет чаще делится своими секретами красоты.

А вам нравится образ актрисы?