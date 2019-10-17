Звездный стиль

Юлия Михальчик составила модный look из джинсов и яркой куртки оверсайз

Экс-участница "Фабрики звезд" показала повседневный образ, который легко повторить.

Юлия Михальчик составила модный look из джинсов и яркой куртки оверсайз
Юлия Михальчик. Фото https://www.instagram.com/mikhalchikyuliya/

Юлия Михальчик приехала погостить в родной Санкт-Петербург и практически сразу же отправилась на прогулку. 34-летняя певица решила одеться удобно и броско одновременно.

Она выбрала ярко-алую куртку оверсайз, которая ни капли не увеличивала ее визуально. Стройную фигуру финалистки «Фабрики звезд» подчеркнули черные джинсы-скинни с завышенной талией и черный облегающий топ. На ноги певица надела удобные светлые кроссовки.

Подписчики звезды оценили задор любимицы публики. «Девушка, вам есть 18?», «Нереальная красотка», «Юля, просто нет слов! Разрываешь Instagram!», «Как же вам хвост идет!» — можно прочитать в комментариях ее блога.

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Звездный стилькурткамода и стильюлия Михальчик
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Юлия Михальчик составила модный look из джинсов и яркой куртки оверсайз
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