Звездный стиль

Кейт Миддлтон прибыла в Лахор в ослепительно-белом восточном наряде

Принц Уильям предпочел европейский стиль одежды.

Кейт Миддлтон прибыла в Лахор в ослепительно-белом восточном наряде
Kate Middleton. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в своем турне по Пакистану предпочитает носить местные национальные одежды. Публика оценила этот порыв положительно, поскольку он говорит об уважении традиций страны. Во второй по величине город Пакистана, Лахор, Кейт Миддлтон прибыла вместе с принцем Уильямом в белоснежном стильном одеянии от пакистанского бренда Gul Ahmed Fashion.

На герцогине была надета длинная туника, расшитая нежными цветами, и прямые брюки. Одно плечо, по местной традиции, у принцессы было прикрыто шалью. Сумочку и туфли на минимальной шпильке Кейт предпочла бежевого цвета.

Известно, что Миддлтон, подбирая наряды для деловых встреч в Пакистане, ориентировалась не только на национальную культуру, но и на образы принцессы Дианы во время ее визита в эту страну в 1996 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЗвездный стильКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиКейт Мидлтон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон прибыла в Лахор в ослепительно-белом восточном наряде
Интересно?
Поделись с друзьями: