Кейт Миддлтон прибыла в Лахор в ослепительно-белом восточном наряде

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в своем турне по Пакистану предпочитает носить местные национальные одежды. Публика оценила этот порыв положительно, поскольку он говорит об уважении традиций страны. Во второй по величине город Пакистана, Лахор, Кейт Миддлтон прибыла вместе с принцем Уильямом в белоснежном стильном одеянии от пакистанского бренда Gul Ahmed Fashion.

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На герцогине была надета длинная туника, расшитая нежными цветами, и прямые брюки. Одно плечо, по местной традиции, у принцессы было прикрыто шалью. Сумочку и туфли на минимальной шпильке Кейт предпочла бежевого цвета.

Известно, что Миддлтон, подбирая наряды для деловых встреч в Пакистане, ориентировалась не только на национальную культуру, но и на образы принцессы Дианы во время ее визита в эту страну в 1996 году.