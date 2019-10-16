Звездный стиль

Накрашенный Шура стал похож на свою школьную учительницу

Певец вспомнил, что его женщина-педагог на экзамене выглядела точно так же.

Накрашенный Шура стал похож на свою школьную учительницу
Шура сам оказался в шоке от своего макияжа. Фото: globallookpress.com

Вечером 16 октября перед выходом на сцену эпатажный певец Шура увидел в зеркале «привет из прошлого». Артист привычно позволил себе яркий макияж, но косметика в сочетании с пестрым пиджаком и круглыми очками сделали его похожим на учительницу Ксению Андреевну, которая преподавала у юного Саши Медведева (настоящее имя мужчины) в школе.

«Я сегодня похож на учительницу первую мою на выпускном экзамене. Она сидела с бутылкой вина красного, вот с таким же мейкапом, в таком же пиджаке!» — грустно смеется Шура на видео, опубликованном в Instagram.

Певец признался, что смягчил бы яркий макияж, да уже нельзя — через минуту надо выходить на сцену. Добавим, что подписчики 44-летнего артиста нередко упрекают его за чрезмерное увлечение косметикой, но он отвечает, что находится в сценическом образе, в котором ему комфортно.

Кстати, недавно Шура еще раз вспомнил про школу. Он узнал, что в одном казахском учебнике его песню представили как достойный изучения пример русской словесности.

А как по вашему, похож ли Шура в этом образе на школьную учительницу?

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Звездный стильмакияжПевец ШураШколаШураяркий макияж
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Накрашенный Шура стал похож на свою школьную учительницу
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