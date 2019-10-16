Звездный стиль

Волочкова надела под синюю шубу красные брюки и босоножки

Балерина не боится выглядеть пестро.

Волочкова надела под синюю шубу красные брюки и босоножки
Анастасия Волочкова, "Битва экстрасенсов", скриншот

Балерина Анастасия Волочкова примерила наряд в одном стиле с любимым отелем в селе Николо-Урюпино. Красные брюки артистки оказались под цвет креслам гостиницы Novahoff. А узорная вышивка на шубе Анастасии напомнила резьбу окружающей мебели.

Любопытно, что к шубе Волочкова подобрала открытые туфли. Впрочем, можно предположить, что в этом наряде артистка последовала в спа. Известно, что Анастасия любит водные процедуры – в свою баню она, к примеру, ходит практически каждый день.

Анастасия Волочкова. Фото https://www.instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова. Фото https://www.instagram.com/volochkova_art/

Напомним, ранее мы писали о похожем стилевом эксперименте помощницы Петросяна. В столицу Франции она приезжала вместе со своим начальником и предполагаемым возлюбленным Евгением Вагановичем.

А недавно на ее безымянном пальце поклонники заметили кольцо, которое сильно напоминало обручальное.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиЗвездный стильмода и стильТатьяна Брухунова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова надела под синюю шубу красные брюки и босоножки
Интересно?
Поделись с друзьями: