Волочкова надела под синюю шубу красные брюки и босоножки

Балерина Анастасия Волочкова примерила наряд в одном стиле с любимым отелем в селе Николо-Урюпино. Красные брюки артистки оказались под цвет креслам гостиницы Novahoff. А узорная вышивка на шубе Анастасии напомнила резьбу окружающей мебели.

Любопытно, что к шубе Волочкова подобрала открытые туфли. Впрочем, можно предположить, что в этом наряде артистка последовала в спа. Известно, что Анастасия любит водные процедуры – в свою баню она, к примеру, ходит практически каждый день.

Напомним, ранее мы писали о похожем стилевом эксперименте помощницы Петросяна. В столицу Франции она приезжала вместе со своим начальником и предполагаемым возлюбленным Евгением Вагановичем.

А недавно на ее безымянном пальце поклонники заметили кольцо, которое сильно напоминало обручальное.