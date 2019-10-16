70-летняя Пугачева подчеркнула линию плеч с помощью ажурной туники

Алла Борисовна на одной из семейных вечеринок позировала перед объективом фотокамеры в компании близких родственников: 48-летней Кристины Орбакайте, шестилетних двойняшек Гарри и Лизы. В кадр также попала внучка артистки Клавдия Земцова и супруг певицы — шоумен Максим Галкин.

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Для приема артистка выбрала узкие джинсы-скинни и ажурную тунику с открытыми плечами. Образ певицы дополнили белые тканевые кеды. После похудения Примадонна обновила свой гардероб, избавившись от бесформенных балахонов. Алла Борисовна появляется на званых ужинах в мини-платьях или брюках-дудочках, демонстрируя фигуру перед объективами фотокамер.

В одном из своих интервью Примадонна рассказала о том, что она ей повезло с мужем. Максим Галкин не только стал идеальным отцом для их детей — шестилетних двойняшек Гарри и Лизы, но и окружил заботой саму Аллу Борисовну. Ради возлюбленного певица отказалась от вредных привычек и даже согласилась на венчание. Супруги скрепили свой союз перед Богом в ноябре 2017 года.