Миддлтон в сверкающем платье появилась на приеме в Исламабаде

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в путешествие. Они прибыли в Пакистан с официальным визитом. На этот раз супруги не стали брать с собой своих детей, так как им предстоит очень насыщенная неделя. Герцог и герцогиня Кембриджские даже специально изучили местную культуру и другие особенности государства, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Ко всему прочему, Кэтрин привезла с собой колоритные наряды.

больше по теме Миддлтон выбрала пальто аквамаринового цвета для встречи с президентом Пакистана Герцогиню сопровождал ее муж, принц Уильям.

В первый день супруга принца Уильяма предстала в образе, который оказался копией наряда принцессы Дианы. Утром 15 октября она посетила школу для девочек в традиционном мусульманском наряде фиолетового цвета, а для встречи с президентом Пакистана и ланча с премьер-министром Миддлтон переоделась в пальто аквамаринового цвета. Вечером состоялся третий выход супругов. Они прибыли на прием в Исламабаде, организованный британским верховным комиссаром.

Для такого случая Кэтрин припасла роскошное вечернее платье изумрудного цвета, усыпанное стразами от Jenny Packham. Элегантный наряд с длинными рукавами переливался даже в лучах лунного света. Супруг герцогини оделся с ней в одной цветовой гамме. Скорее всего, такой выбор был связан с тем, что зеленый цвет присутствует на флаге страны. Принц предпочел брюки и удлиненный пиджак на пуговицах с узором и высоким воротом, который называется шервани. В таком наряде Уильям напоминал султана.

В рамках мероприятия будут отмечены достижения пакистанской музыки и культуры, а также освещены британо-пакистанские отношения. Примечательно, что Уильям и Кейт на мероприятие приехали на специальном расписном тук-туке. На мероприятии пара встретится с местными артистами, влиятельными людьми в сфере бизнеса, а также с членами правительства.

А вам понравилось платье герцогини?