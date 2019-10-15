Бабкина дополнила модную юбку макси джемпером с пайетками

Надежда Бабкина в следующем году отпразднует 70-летие. В столь зрелом возрасте она продолжает следить за собой и одеваться со вкусом. Недавно артистка даже решилась сменить прическу. Она укоротила локоны и завила их. По мнению поклонников, певица даже помолодела благодаря новому образу. К слову, в салоне красоты она побывала накануне съемок праздничного выпуска «Модного приговора», гостем которого стал именинник Валентин Юдашкин.

больше по теме Бабкина заявила, что испытывает новые чувства к молодому возлюбленному Певица разоткровенничалась в студии Андрея Малахова.

Модельер представил наряды из своей новой коллекции одежды, а ведущие и эксперты в области моды поздравили Юдашкина с 56-летием. По такому случаю Бабкина решила одеться по-праздничному. Она предстала в черной юбке-макси, которую дополнила молочным джемпером с декольте и пайетками. Образ звезда дополнила ярким макияжем и ожерельем с драгоценными камнями.

На совместном фото с Юдашкиным позировала не только Надежда Георгиевна, но и Александр Васильев с Эвелиной Хромченко. «Поздравили Валю Юдашкина с днём рождения!», — написала певица.

Поклонники вновь восхитились образом Бабкиной. Они отметили, что она только хорошеет. «Бабкина прилично выглядеть стала и помолодела на 15 лет?», «Надежда Георгиевна, поделись секретом стройности!», «Такие все красивые!», «Бабкина выглядит стильно», «Надежда затмила всех», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях артистка призналась, что после отпуска с молодым возлюбленным Евгением Гором на Кипре, у них начался новый виток в отношениях. По словам певицы, она начала испытывать к избраннику новые трепетные чувства.

А вам понравился образ Бабкиной?