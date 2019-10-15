Звездный стиль

Кожевникова в кожаном платье со змеиным принтом пришла на модный показ

Актриса осталась в восторге от новой коллекции одежды Алены Ахмадулиной.

Кожевникова в кожаном платье со змеиным принтом пришла на модный показ
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова не только актриса, но и многодетная мама. После того, как на свет появился ее третий сын Василий, она долго не могла вернуться в форму, но недавно фигура знаменитости постройнела. Во время поездки в Париж артистка предстала в разных образах, но все они подчеркнули ее женственные формы. Вернувшись в Москву, девушка продолжила поражать поклонников стильными нарядами.

Так, накануне Мария посетила модный показ Алены Ахмадулиной. Ее коллекция одежды был посвящена образу Царевны Лебедя. В нарядах присутствовали соответствующие мотивы и много белого цвета. Актриса же для светского раута выбрала необычное кожаное платье оранжевого цвета со змеиным принтом.

«Как обычно, это очень женственно, в своем стиле. Это было очень красиво! Алена, поздравляю и желаю хороших продаж», — поделилась впечатлениями Кожевникова.

Поклонники восхитились ее нарядом. «Девушка-осень, безупречно», «Смелое платье», «Мария, платье просто бомба! Очень стильно и необычно! Приятно видеть женственные образы», «Вам очень идёт этот образ», «С такой прической очень круто!», «Русская красавица», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что также на показе побывала Оксана Акиньшина. Ее образ оказался менее удачным. Шелковое платье миди испортило фигуру знаменитости.

А вам понравился наряд Марии?

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Алена АхмадулинаЗвездный стильМария Кожевникова
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Кожевникова в кожаном платье со змеиным принтом пришла на модный показ
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