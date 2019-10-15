Звездный стиль

Вера Брежнева устроила фотосессию в платье с ошеломляющим декольте

Певица анонсировала свой сольный концерт, который пройдет весной будущего года в Москве.

Вера Брежнева устроила фотосессию в платье с ошеломляющим декольте
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева в последнее время вынуждена доказывать, что у нее по-прежнему идиллия в отношения с Константином Меладзе. А все из-за слухов, что у композитора и продюсеры роман с одной из солисток «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Ранее певица дала понять, что верить недостоверной информации в прессе нельзя. Она даже поделилась трогательным фото с супругом, но даже после этого не все поверили девушке.

Сейчас Вера болеет, но она все равно находит силы на работу. Недавно она презентовала коллекцию обуви, в разработке которой лично принимала участие. А накануне артистка анонсировала свой концерт в Москве, который состоится весной будущего года. Для этого она снялась в красочной фотосессии. Брежнева позировала на оранжевом фоне в черном облегающем платье с многослойными и объемными рукавами, напоминающими крылья. Но главной изюминкой наряда является декольте до талии.

Образ певица дополнила длинной серьгой и алой помадой.

«Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди все понимают. Вопрос: когда будет концерт в Москве? Тадааам!! Счастлива пригласить вас 25 апреля 2020 года в Крокус Сити Холл на мое новое шоу Vэлемент! Я скучала! Мы уже готовимся», — написала Вера.

Поклонники были обрадованы этой новостью. Многие также восхитились ее образом. «Будьте всегда такой позитивной, красивой и счастливой несмотря не на что», «Отлично выглядишь! Я думаю шоу, будет незабываем», «Платье — Огонь! В серьги … просто — история уже умалчивает!», «Сногсшибательна», «Платье красивое!», — прокомментировали пост подписчики.

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Вера БрежневаЗвездный стильмодная фотосессия
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Вера Брежнева устроила фотосессию в платье с ошеломляющим декольте
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