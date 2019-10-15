Акиньшина испортила фигуру неудачным платьем с принтом

Оксана Акиньшина довольно редко выходит в свет. В последнее время актриса все чаще стала показывать своих наследников. У нее подрастают шестилетний сын Константин и двухлетняя дочь Эмми. Младшую наследницу знаменитость крестила совсем недавно. А вот старший наследник девушки от первого брака учится в Европе. В личной жизни самой звезды недавно наступила идиллия, хотя еще в прошлом году она намеревалась разводиться со своим супругом кинопродюсером Арчилом Геловани.

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А накануне Акиньшина появилась на публике. На этот раз она была в гордом одиночестве на показе дизайнера Алены Ахмадулиной. Для выхода в свет актриса выбрала шелковое платье миди пастельного цвета с принтом. Несмотря на то, что у наряда была резинка для акцента на талии, ткань свисала сверху от этого фигура девушки казалась квадратной. Оксана дополнила образ массивными сапогами на шнуровке, что тоже стадо не лучшей идеей, так как визуально силуэт стал короче.

Ситуацию спас макияж артистки. Она предпочла ограничиться алой помадой, которая придала образу свежести. Это заметили даже ее поклонники. «Красная помада решает. Очень красивое платье», «Стареет Ксюха», «Наряд наполнил халат», — прокомментировали фото с мероприятия подписчики. Добавим, что также показа посетили Мария Кожевникова, Яна Чурикова, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и другие известные персоны.

В новой коллекции Ахмадулина обратилась к образу Царевны Лебеди. Она использовала принтованный платок, который использовала как часть платьев в формате casual chic, свободных рубашек и меховых изделий, и как самостоятельный элемент. Также можно было увидеть изображения лебедей, бахрому и пайетки, а также из цветовой гаммы преобладал молочный цвет. Трендовыми стали такие детали, как рукава буфы с гипертрофированным объемом, statement-украшения и микросумки.

А вам понравился образ актрисы?