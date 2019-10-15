Звездный стиль

46-летняя Высоцкая в Риме отправилась на прогулку в шелковых брюках-карго

Знаменитость проводит октябрьские каникулы вместе с 82-летним Андреем Кончаловским.

46-летняя Высоцкая в Риме отправилась на прогулку в шелковых брюках-карго
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с 82-летним Андреем Кончаловским знаменитость отдыхает в Италии. На личной страничке в Instagram Юлия Высоцкая опубликовала свежие кадры, которые были сделаны во время их совместного путешествия. Для прогулки по Риму телеведущая выбрала шелковые штаны, простую черную футболку и джинсовый жакет. В одном из своих интервью актриса призналась, что часто советуется с мужем относительно гардероба и новых нарядов. По словам Юлии, еще в юности она отдавала предпочтение лаконичным образам и монохрому, в отличие от своих сверстниц, которые стремились выделиться из толпы за счет необычных образов.

Оценивая стиль возлюбленной Андрея Кончаловского, историк моды Александр Васильев подметил, что телеведущая одевается так, чтобы в первую очередь нравиться своему мужу. По мнению ведущего программы «Модный приговор», у избранницы режиссера есть свой ярко выраженный стиль в одежде. Она любит одноцветную палитру: оттенки серого, белого, бежевого или черного.

Также Васильев заметил, что Юлия часто обнажает руки, однако носит минимальное количество украшений. Высоцкая всегда координирует цвет своих нарядов с оттенками костюмов мужа, которые предназначены для общих выходов. Васильев посетовал на то, что ровесницы Высоцкой редко обращают внимание на гардероб телеведущей, хотя они могли бы поучиться у нее тому, как нужно одеваться.

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Андрей КончаловскийЗвездный стильмода и стильЮлия Высоцкая
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46-летняя Высоцкая в Риме отправилась на прогулку в шелковых брюках-карго
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