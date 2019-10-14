Звездный стиль

Сестры Михалковы случайно оделись в одной цветовой гамме

Даже маникюр у сестер оказался одинаковым.

Сестры Михалковы случайно оделись в одной цветовой гамме
Анна и Надежда Михалковы. фото: instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова очень близка и дружна со своей младшей сестрой Надеждой. Обе девушки продолжили актерскую династию. При этом каждая из них создала семью. У Анны есть двое взрослых сыновей Андрей и Сергей, а также шестилетняя дочь Лидия. У ее родственницы подрастают восьмилетняя Нина и шестилетний Иван. Сестры часто бывают в гостях друг и друга и даже в отпуск порой ездят вместе. Их отношения настолько доверительные, что девушки не боятся подшучивать друг над другом в соцсетях.

Так, на днях Анна отправилась кататься на машине по Москве и случайно, по ее словам, встретила Надежду в центре города. При этом она была облачена в цветную юбку с преимущественно алым цветом и черном пальто. Ее сестра предстала в практически таком же наряде. Даже маникюр девушки интуитивно сделали одинаковый: короткие ногти покрытые красным лаком.

«Глядя на нас с Надей никогда не подумаешь, что мы сёстры! Случайная встреча на Патриках!», — с иронией подписала общий снимок Михалкова.

Максим Виторган, заметивший, что актриса передвигается на автомобиле Cadillac , заявил: «Мы с тобой родственники по машине». А вот поклонники восхитились сестрами, которые выгляди как близняшки. «Очень даже скажешь!», «Обожаю вас, девчонки!», «Вы абсолютно одинаково одеты! Вот это родственная связь!», «Две кокетки!», «Ну маникюрчик, фэмили лук хотя бы», «Цвет настроения красный, и юбочки и ноготочки, порыв души», — отреагировали на пост подписчики.

К слову, на фото Надежда засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. Ранее поклонники увидели украшение на ее руке еще в сентябре и поздравили актрису с замужеством. Но сама девушка слухи о свадьбе пресекла. Она заверила, что не вступала в брак. О личной жизни артистка говорить отказалась.

А у вас схожий вкус в одежде с сестрами или подругами?

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Анна МихалковаЗвездный стильНадежда Михалкова
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Сестры Михалковы случайно оделись в одной цветовой гамме
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