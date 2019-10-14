Звездный стиль

Нетребко прогулялась с сыном в юбке пудрового цвета с аппликацией

Наряд оперной певицы вновь хочется рассматривать.

Нетребко прогулялась с сыном в юбке пудрового цвета с аппликацией
Анна Нетребко. Фото Global look press

Оперная певица Анна Нетребко посетила уличное кафе с сыном Тьяго. Внимание привлек необычный вид пары. Наследник звезды был одет в модный клетчатый костюм голубого цвета. Звезда мировой сцены предстала в розовом наряде, который великолепно подчеркнул смуглость ее кожи.

Как замечал ранее историк моды Александр Васильев, оперная певица в последнее время часто появляется в свете в ярких нарядах с принтом. Ведущий «Модного приговора» предположил, что это влияние ее азербайджанского мужа певца Юсифа Эйвазова. Ведь восточные люди так любят краски.

Не стал исключением и этот наряд Анны. Чего только стоит ее юбка, которая больше похожа на полотно художника-импрессиониста.

А вот обувь певицы в очередной раз продемонстрировала ее привязанность к ярким деталям. Не так давно публикой обсуждалась ее сумочка-арбуз. И вот новая забавная деталь: туфли с разным рисунком. На одной ноге звезды можно увидеть аппликацию в виде губ. А на другой – глаз.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиЗвездный стильмода и стильНетребко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нетребко прогулялась с сыном в юбке пудрового цвета с аппликацией
Интересно?
Поделись с друзьями: