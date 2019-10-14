Нетребко прогулялась с сыном в юбке пудрового цвета с аппликацией

Оперная певица Анна Нетребко посетила уличное кафе с сыном Тьяго. Внимание привлек необычный вид пары. Наследник звезды был одет в модный клетчатый костюм голубого цвета. Звезда мировой сцены предстала в розовом наряде, который великолепно подчеркнул смуглость ее кожи.

Как замечал ранее историк моды Александр Васильев, оперная певица в последнее время часто появляется в свете в ярких нарядах с принтом. Ведущий «Модного приговора» предположил, что это влияние ее азербайджанского мужа певца Юсифа Эйвазова. Ведь восточные люди так любят краски.

Не стал исключением и этот наряд Анны. Чего только стоит ее юбка, которая больше похожа на полотно художника-импрессиониста.

А вот обувь певицы в очередной раз продемонстрировала ее привязанность к ярким деталям. Не так давно публикой обсуждалась ее сумочка-арбуз. И вот новая забавная деталь: туфли с разным рисунком. На одной ноге звезды можно увидеть аппликацию в виде губ. А на другой – глаз.