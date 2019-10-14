Звездный стиль

Погребняк подобрала к модному брючному костюму необычные серьги

Наряд модели в актуальной коричневой гамме.

Погребняк подобрала к модному брючному костюму необычные серьги
Мария Погребняк. Фото https://www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк отметилась на благотворительном вечере в креативном брючном костюме. Классическую модель создатель наряда преобразовал в нестандартную, оформив полы жакета в виде складок. В качестве аксессуара супруга футболиста выбрала вечерние длинные серьги — они подчеркнули длинную шею девушки.

Костюм имеет модный коричневый цвет, в этом сезоне он необычайно популярен. В одной из программ «Модного приговора» Эвелина Хромченко отмечала, что это очень удобный цвет, поскольку в одном наряде можно комбинировать абсолютно любые его оттенки. И они все будут отлично смотреться вместе.

Кстати, чуть позже Мария поделилась в своем Instagram фото в том же костюме, но уже с другой сумочкой. И если в первом случае аксессуар полностью слился с тоном одежды, то во втором – сумка имела уже совсем другой оттенок. Оба варианта, действительно, смотрятся великолепно.

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Звездный стильМария ПогребнякМария Погребняк фотомода и стиль
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Погребняк подобрала к модному брючному костюму необычные серьги
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