Погребняк подобрала к модному брючному костюму необычные серьги

Мария Погребняк отметилась на благотворительном вечере в креативном брючном костюме. Классическую модель создатель наряда преобразовал в нестандартную, оформив полы жакета в виде складок. В качестве аксессуара супруга футболиста выбрала вечерние длинные серьги — они подчеркнули длинную шею девушки.

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Костюм имеет модный коричневый цвет, в этом сезоне он необычайно популярен. В одной из программ «Модного приговора» Эвелина Хромченко отмечала, что это очень удобный цвет, поскольку в одном наряде можно комбинировать абсолютно любые его оттенки. И они все будут отлично смотреться вместе.

Кстати, чуть позже Мария поделилась в своем Instagram фото в том же костюме, но уже с другой сумочкой. И если в первом случае аксессуар полностью слился с тоном одежды, то во втором – сумка имела уже совсем другой оттенок. Оба варианта, действительно, смотрятся великолепно.