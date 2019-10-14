Юлия Михальчик показала, как сочетать буржуазный стиль с рокерским

Принт «гусиная лапка» или «ломаная клетка» — один из главных трендов осени. Традиционно его считают признаком буржуазного стиля. Модный дом «Шанель» нередко использует ткани именно с этим узором для пошива своих фирменных жакетов и деловых костюмов.

больше по теме Юлия Михальчик прокомментировала свои отношения с Александром Шульгиным Певица считает, что была просто нарисована долгоиграющая история семейной жизни.

Однако сегодня дизайнеры смотрят на этот рисунок гораздо шире и предлагают использовать одежду с ним в самых разнообразных образах. На модный эксперимент решилась Юлия Михальчик.

Она надела юбку-карандаш с трендовым принтом, объединив ее с кожаной курткой-косухой. Образ получился небанальным и ярким. В сочетании с красным маникюром певица производит впечатление женщины-вамп, но без намека на вульгарность.

Ранее Эвелина Хромченко давала рекомендации по приобретению одежды из кожи. Она советовала учитывать тот фактор, что материал этот от носки вытягивается, создавая некрасивые пузыри на вещах. Поэтому кожаные изделия лучше брать свободные.