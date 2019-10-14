Звездный стиль

Юлия Михальчик показала, как сочетать буржуазный стиль с рокерским

Певица надела куртку-косуху и юбку-карандаш с принтом «гусиная лапка».

Юлия Михальчик показала, как сочетать буржуазный стиль с рокерским
Юлия Михальчик. Фото https://www.instagram.com/mikhalchikyuliya/

Принт «гусиная лапка» или «ломаная клетка» — один из главных трендов осени. Традиционно его считают признаком буржуазного стиля. Модный дом «Шанель» нередко использует ткани именно с этим узором для пошива своих фирменных жакетов и деловых костюмов.

Однако сегодня дизайнеры смотрят на этот рисунок гораздо шире и предлагают использовать одежду с ним в самых разнообразных образах. На модный эксперимент решилась Юлия Михальчик.

Она надела юбку-карандаш с трендовым принтом, объединив ее с кожаной курткой-косухой. Образ получился небанальным и ярким. В сочетании с красным маникюром певица производит впечатление женщины-вамп, но без намека на вульгарность.

Ранее Эвелина Хромченко давала рекомендации по приобретению одежды из кожи. Она советовала учитывать тот фактор, что материал этот от носки вытягивается, создавая некрасивые пузыри на вещах. Поэтому кожаные изделия лучше брать свободные.

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Юлия Михальчик показала, как сочетать буржуазный стиль с рокерским
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