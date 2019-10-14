Звездный стиль

Мария Порошина подчеркнула осиную талию А-силуэтным платьем

Мать пятерых детей находится в отличной форме.

Мария Порошина подчеркнула осиную талию А-силуэтным платьем
Мария Порошина. Фото Global look press

«Как вам стиль?» — спросила у своих поклонников актриса Мария Порошина, выложив в Instagram чарующее фото в ярко-красном платье.

В своем наряде звезда использовала не просто красный цвет, а Jester Red или шутовской красный. Именно такой глубокий насыщенный оттенок был когда-то атрибутом комедиантов при дворе. Сегодня это осталось в истории, а сам цвет уверенно шагнул на мировые подиумы.

Российская актриса подхватила тренд и примерила его на себя. Этот оттенок красного как нельзя кстати пришелся к ее светлым волосам и оттенку кожи, выгодно подчеркнув черты лица.

Отметим, что А-образный силуэт наряда тоже крайне актуален в этом сезоне, как и рукава-фонарики, которые мы можем наблюдать на платье. Естественно, что на вопрос любимицы публики в основном последовали восторженные отзывы.

«Вы самая очаровательная, красивая и гениальная актриса! Ваши образы разные, и всегда вы потрясающе выглядите!», «Молодая стильная красотка», «Замечательно!», «Вы восхитительны!» — можно прочитать в комментариях.

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Мария Порошина подчеркнула осиную талию А-силуэтным платьем
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