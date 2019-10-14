Звездный стиль

Осенний стиль: Канделаки выбрала песочно-коричневое пальто и леопардовые туфли

Ведущая в одном образе сочетала сразу несколько мировых трендов.

Осенний стиль: Канделаки выбрала песочно-коричневое пальто и леопардовые туфли
Тина Канделаки. Фото Global look press

Тина Канделаки составила нестандартный осенний образ. В одном наборе она сочетала разные оттенки коричневого и зеленого цветов.

В этом сезоне крайне актуальны все оттенки коричневого, анималистичный принт и сочетание разных тонов одного цвета. Все эти тренды мастерски смогла уместить в одном образе Тина Канделаки.

Для прогулки ведущая подобрала стильное двубортное пальто песочно-коричневого цвета, подобрав к нему в пару туфли с леопардовым принтом. Рубашку и сумку она выбрала оливкового цвета, но аксессуар – на тон темнее. Акцент звезда поставила на синих джинсах – скини. А уравновесила образ при помощи серег, которые являются переходными по цвету между коричневым и зеленым.

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Осенний стиль: Канделаки выбрала песочно-коричневое пальто и леопардовые туфли
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