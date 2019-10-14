Звездный стиль

Погребняк подчеркнула стройную фигуру одеждой в стиле total white

Блогер разбила стереотип о том, что осенью нужно переодеваться в темную одежду.

Погребняк подчеркнула стройную фигуру одеждой в стиле total white
Мария Погребняк. Фото https://www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк вышла на улицы Москвы в тотально-белом стиле. К трендовому свитеру крупной вязки и слегка расклешенным брюкам она подобрала классическую шляпу.

Аксессуары блогер выбрала тоже белые: крупные серьги и сдержанную кожаную сумочку. Несмотря на отсутствие красок, образ получился ярким и насыщенным.

Отметим, что наборы одежды в одном цветовой гамме – крайне актуальны в последнее время. Они говорят о смелости и хорошем вкусе женщины, поскольку в монохроме довольно просто уйти в унылую однотонность. Здесь главное – фактура и форма одежды. Мария Погребняк удачно сделала акцент на шляпе и крупной вязке свитера, тем самым уйдя от возможной простоты и скупости образа.

Подписчики Марии, увидев это фото, заметили, что модель похудела.

«Цвет настроения — белый! И ничего, что на дворе осень! Сегодня заметила, как сильно из-за цвета одежды меняется настроение. И не только у меня, но и у окружающих тоже при виде меня. Люди улыбались и провожали меня восхищенными взглядами. А меня переполняли невероятные положительные эмоции. Хотелось просто всех любить», — написала Погребняк в своем блоге.

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Звездный стильМария ПогребнякМария Погребняк фотомода и стиль
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Погребняк подчеркнула стройную фигуру одеждой в стиле total white
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