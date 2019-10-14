Погребняк подчеркнула стройную фигуру одеждой в стиле total white

Мария Погребняк вышла на улицы Москвы в тотально-белом стиле. К трендовому свитеру крупной вязки и слегка расклешенным брюкам она подобрала классическую шляпу.
Аксессуары блогер выбрала тоже белые: крупные серьги и сдержанную кожаную сумочку. Несмотря на отсутствие красок, образ получился ярким и насыщенным.
Отметим, что наборы одежды в одном цветовой гамме – крайне актуальны в последнее время. Они говорят о смелости и хорошем вкусе женщины, поскольку в монохроме довольно просто уйти в унылую однотонность. Здесь главное – фактура и форма одежды. Мария Погребняк удачно сделала акцент на шляпе и крупной вязке свитера, тем самым уйдя от возможной простоты и скупости образа.
Подписчики Марии, увидев это фото, заметили, что модель похудела.
«Цвет настроения — белый! И ничего, что на дворе осень! Сегодня заметила, как сильно из-за цвета одежды меняется настроение. И не только у меня, но и у окружающих тоже при виде меня. Люди улыбались и провожали меня восхищенными взглядами. А меня переполняли невероятные положительные эмоции. Хотелось просто всех любить», — написала Погребняк в своем блоге.