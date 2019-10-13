Звездный стиль

Дочь Маликова продемонстрировала, как подчеркнуть длинные ноги на фото

Стефания обнародовала серию снимков, где она предстала в мини-платье.

Дочь Маликова продемонстрировала, как подчеркнуть длинные ноги на фото
Стефания Маликова Фото: globallookpress.com

19-летняя дочь певца Дмитрия Маликова Стефания покорила социальные сети своей красотой и чувством стиля. В блоге девушка часто показывает, как сочетать те или иные трендовые вещи. Однако это вовсе не единственное, чем дочь исполнителя хита «Звезда моя далекая» помогает своим подписчикам.

Стефания Маликова нередко показывает в профиле, как правильно позировать перед камерой. Недавно в Instagram она опубликовала серию фото. На снимках блогер предстала в черном мини-платье и блестящих лодочках в тон.

Глядя на фото, у пользователей создается впечатление, что стройные ноги Стефании буквально бесконечны. Однако у девушки не очень высокий рост – в районе 160 сантиметров. Свою роль сыграл выгодный ракурс. Ждать комплиментов от поклонников дочери Дмитрия Маликова долго не пришлось. Одной из первых на снимки отреагировала продюсер Яна Рудковская.

Стеша Маликова в мини. Фото
Скриншот https://www.instagram.com/p/B3gk43_hDI3/

Напомним, в блоге Стефания Маликова также часто публикует фото своего младшего брата – полуторогодовалого Марка.

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Дочь Маликова продемонстрировала, как подчеркнуть длинные ноги на фото
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